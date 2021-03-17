العثور على جثة فتاة بحدائق أكتوبر.. والأمن يكثف تحرياته لكشف غموض الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة فتاة بمنطقة حدائق أكتوبر، مصابة بجرح فى الرأس، فيما يكثف رجال المباحث تحرياتهم لكشف غموض الواقعة.

وناقشت الأجهزة الأمنية أفراد أسرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، وتم العثور عل جثة المجني عليها، مصابة بجرح بالرأس، وحدد رجال المباحث هويتها، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.