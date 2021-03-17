الطفل ضحية التحرش على يد عامل لـ نيابة النزهة: "قال لى تعالى أديك شيكولاتة"

أقوال صادمة، أدلى بها الطفل ضحية التحرش على يد عامل، خلال التحقيقات التى تجريها نيابة النزهة، مفادها أن المتهم استدرجه بوعد أن يعطيه قطعة حلوى "شيكولاتة"، ثم أغلق الباب واعتدى عليه.

واستمعت نيابة النزهة لأقوال الطفل ضحية الاعتداء، الذى قال إن المتهم استدرجه للعب داخل الجراج، وفور دخوله أغلق الباب ثم حاول تجريده من ملابسه، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق فى الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت البداية مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل، بتعرض ابنها البالغ 7 سنوات لاعتداء على يد عامل داخل جراج، بعدما استدرجه وأغلق الباب وربطه بحبل، وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم، وحُرر المحضر اللازم لتتولى النيابة تحقيق الواقعة.