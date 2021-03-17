"الضرائب": تخصيص غرفة عمليات لرصد مشكلات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مصر تتحول من منظومة ورقية إلى أخرى رقمية، ومن ضمن ذلك التحول أن يتم تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، وتم تقديم حوالى 250 ألف شخص الإقرار الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لتلقى أى مشكلات، ومن خلال تتبع المشكلات نجد أن أى مشكلة تحدث إلكترونيا نجد أن الخطأ يأتي باستمرار من طريقة تقديم العميل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة ON: "هناك قناة يوتيوب خاصة بمصلحة الضرائب، تبث ندوات تثقيفية في كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، بهدف تسهيل الأمور لدى المواطنين الراغبين فى تقديم الإقرار إلكترونيا".

وقال: "الإقرار هو نموذج ثابت لا يتم تغييره، ويتم ميكنته وإجراء أعمال خاصة به ولا يوجد تغيير بجداول الإقرارات لأنه صادر بقرار من وزير المالية، وهناك تحديث على المنظومة بهدف تأمين الممولين وتأمين بياناتهم، ولا يحدث خلل فى النظام الإلكترونى أو السيستم كما يتداول البعض، وأنه لا يمكن أن يتحمل النظام الإلكتروني أن يتحمل الملايين في نفس الوقت لذلك يتم إجراء تحديثات مستمرة".

وقال: "تم إصدار قرار من وزير المالية من يناير حتى نهاية فبراير، وتقرر مده مرة أخرى من نهاية فبراير حتى نهاية مارس، وندرس كافة المشكلات الموجودة داخل دولاب العمل".