اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تحذر الاتحاد الأوروبى من خطر "المواجهة" حال إقرار عقوبات ضدها

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:00 ص
الصين تحذر الاتحاد الأوروبى من خطر "المواجهة" حال إقرار عقوبات ضدها رئيس الصين شى جين بينج
وكالات

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وجهت الصين تحذيرا للاتحاد الأوروبى، من مخاطر "المواجهة" في حال أقر عقوبات ضدها، جاء هذا فى تصريحات للسفير الصينى لدى الاتحاد الأوروبى تشانج مينج خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، بحسب "سبوتنيك"، وقال السفير الصينى: "أريد أن أؤكد أن العقوبات هى مواجهة، يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها".

وأكد الدبلوماسى الصينى أن بلاده تريد الحوار وليس المواجهة، موضحا أن مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين، تقع على عاتق بكين، وطالب الجانب الأوروبى بالتفكير مليا فى الأمر، مؤكدا أنه في حال أصر البعض على المواجهة فإن بلاده تتراجع.

ويعد الأوروبيون فى شهر أبريل المقبل حزمة من الإجراءات للتنديد بانتهاك بكين مبدأ "دولة واحدة بنظامين" في هونج كونج، من خلال إقرار تعديل للنظام الانتخابي.

 


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بروكسل

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