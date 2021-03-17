الصحة تضع تعريفا جديدا لحالات الإصابة بكورونا.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وضعت وزارة الصحة والسكان، تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، متضمنًا كافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرض.



وقسّم التعريف الجديد، الحالات إلى حالات مشتبه فى إصابتها، ومحتملة الإصابة، والإصابة المؤكدة.



وقال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى لـ "اليوم السابع"، إن الحالة المشتبه فيها هى أن شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:-

- أعراض تنفسية حادة (الكحة، ضيق التنفس).

- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.

- حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق.



وتابع: يأتي ذلك مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق.



وقال: بجانب ذلك، فإن الحالة المشتبهة تشمل مريضًا محجوزًا بأمراض تنفسية حادة شديدة "sari" ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وكحة، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال الـ10 أيام الأخيرة من تاريخ ظهور الأعراض.



أما الحالات المحتملة، فهي حالة مشتبه في إصابتها مع وجود أي من الظروف التالية خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.



- مخالط مباشر لحالة محتملة أو مؤكدة معمليا بـpcr بفيروس كورونا.



- مرتبط وبائياً بتجمع حالات مشتبهة لديها أعراض تنفسية حادة وتم تأكيد حالة من بينهم بـ"PCR".



- أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات مصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد.



-مخالط لحالة وفاة كانت تعاني من أعراض تنفسية حادة قبل الوفاة.



كما تشمل الحالة المحتملة، أي حالة مشتبهة ينطبق عليها الخصائص التشخيصية لأشعة مقطعية على الصدر (إذا لم تتوافر يتم عمل أشعة عادية على الصدر).



أوضح التعريف الجديد أن الحالة المؤكدة، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى "كوفید-19"، أو بتحليل "المستضد السريع" أو ما يُطلق عليه "الرابيد تيست".



كما تضمن التعريف الخصائص التشخيصية لعدوى الكورونا طبقًا لنوع الأشعة المستخدمة، سواء الأشعة العادية أو المقطعية.