اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 09:32 م
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السلطات المغربية تسمح بفتح الحمامات بالعاصمة الاقتصادية بعد إغلاق دام عاما

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:00 م
السلطات المغربية تسمح بفتح الحمامات بالعاصمة الاقتصادية بعد إغلاق دام عاما سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي
الرباط /أ ش أ/

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سمحت السلطات المغربية المختصة بإعادة فتح الحمامات على مستوى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء والمدن والأحياء التابعة لها بعد إغلاق دام قرابة عام.

وأكد مصدر من الجامعة (الرابطة) الوطنية لجمعيات أرباب ومشغلى الحمامات والرشاشات بالمغرب، اليوم الأربعاء، أن قرارا صدر بفتح الحمامات على مستوى مدن الدار البيضاء والمدن التابعة لها وتشمل سطات والنواصر وبرشيد.

ونشرت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تدوينة قالت فيها: "اليوم يوم عيد لأرباب حمامات الدار البيضاء ومستخدميهم".

كان ملاك وموظفو الحمامات قد نظموا احتجاجا قبل أسبوعين بعدما توقفت مصادر دخولهم وتكبدوا خسائر مادية كبيرة لمدة عام، وطالبوا بإعادة فتح الحمامات، خاصة مع انتظام عملية التلقيح ضد (كورونا) سواء بالجرعة الأولى والثانية وانخفاض أعداد الوفيات وتحسن الوضع الوبائى بصفة مستمرة.

 


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المغرب

فتح الحمامات

العاصمة الاقتصادية

الدار البيضاء

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