السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة مواطنين بالإكراه بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بمحل أدوات صحية، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه مع آخرين بسرقة مواطنين بالإكراه في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن وياسر عمر محمد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم، بائع بمحل أدوات صحية مع آخرين بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليهما حال سيرهما بالطريق العام بأن استوقفوهما حال استقلالهما سيارة مشهرين في وجههما سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.