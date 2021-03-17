الرئيس الجزائرى يقرر تخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبى الوطنى إلى 407 مقاعد

كتب محمد جمال

أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لانتخابات البرلمان، وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية “العدد 19″، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن هذا الأمر حدد عدد مقاعد المجلس الشعبى الوطنى بـ 407 مقاعد، بدلا من 462 مقعدا المحدّدة فى السابق، أى بتخفيض قدره 55 مقعدا، وجاء فى المادة الثانية من الأمر، “تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ فى 2 جمادى الأولى عام 1404 | الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.”

وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية.

أما بالنسبة للمادة 3، فيحدد عدد المقاعد فى كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة مثيقية تشمل 60 ألف نسمة لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن (3) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف.

بالمقابل جاء في المادة 4 من الأمر:” يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بثمانية مقاعد.”

هذا وتحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 | الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي البلاد، المعدل و المتمم.

ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2).

كما يلغي الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول | عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.