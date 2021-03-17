اليوم السابع
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الرئاسة السورية: الأسد وزوجته فى مرحلة التعافى من كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:18 م
الرئاسة السورية: الأسد وزوجته فى مرحلة التعافى من كورونا الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء
وكالات

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أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء فى مرحلة التعافى من فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة السورية إنه "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

وأكّدت رئاسة الجمهورية فإنّ الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة بى سى أر.

 

 


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