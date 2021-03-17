الذهب يرتفع مدفوعا برهان على التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطى

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلى المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطى الاتحادى الذى يستمر يومين.

وصعد الذهب 0.3 %فى السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش وكان قد لامس فى وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس عند 1740.90 دولار.

وفى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3 % إلى 1735.40 دولار.

وقال جيفرى هالى محلل السوق فى أواندا "أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار... ربما يعود دور الذهب للتحوط فى مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار".

وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادى أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 25.90 للأوقية وفقد البلاديوم 0.3 % إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1207.56 دولار.