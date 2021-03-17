الداخلية تضبط 100 طربة حشيش فى حملات أمنية بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) ومديرية أمن البحيرة) قيام (شخصين) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .