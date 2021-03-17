الداخلية تحرر محاضر لـ12588 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط (12588) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12500) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (88) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (649) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (159) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1236) شيشة.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.