اليوم السابع
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الخارجية الروسية تحتج على استفزازات أوكرانيا لدبلوماسييها فى كييف

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:59 م
الخارجية الروسية تحتج على استفزازات أوكرانيا لدبلوماسييها فى كييف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال المؤقت لأوكرانيا لدى موسكو، فاسيلي بوكوتيلو، احتجاجا على "عمل استفزازي" ضد دبلوماسيين روس في كييف.

وجاء في بيان للوزارة أن الجانب الروسي، أعرب للقائم بالأعمال الأوكراني عن "احتجاج قوي بسبب العمل الاستفزازي الذي استهدف دبلوماسيي السفارة الروسية لدى أوكرانيا يوم 16 مارس".

وأوضحت الخارجية أن لافتات تحمل صورا للدبلوماسيين روس وتعليقات مسيئة لهم تم لصقها قرب مبنى السفارة وأماكن سكنهم في كييف، بالإضافة إلى الإلحاق أضرار بأربع سيارات تابعة للبعثة الروسية كانت تقف في المدينة.

 

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