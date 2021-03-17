اليوم السابع
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الحكومة: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:18 ص
الحكومة: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.
 
 

الفصل الدراسى الثانى

الحكومة

التربية والتعليم

إلغاء الدراسة

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