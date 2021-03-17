الحكومة: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.
الحكومة: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعاتالأربعاء، 17 مارس 2021 11:18 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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