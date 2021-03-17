اليوم السابع
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الحكومة تستعرض خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:56 ص
الحكومة تستعرض خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء البحر الاحمر
كتب أحمد حسن

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عقدت الحكومة، اجتماعاً لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية.
 
وأوضحت الحكومة، أن الاجتماع تناول سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ولا سيما فى مجال التنمية السياحية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة، بما يساهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
 
 

البحر الاحمر

ساحل البحر الاحمر

مشروعات التنميه

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