الحكم بالإعدام على 5 متهمين من أصل 17 بقضية "فتى الزرقاء" بالأردن

وكالات الأنباء

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بإعدام 5 متهمين فى قضية الاعتداء الوحشى على فتى قبل عدة أشهر، وعرفت إعلاميا باسم "فتى الزرقاء"، وفجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، فقد أصدرت المحكمة حكما آخر بالإعدام شنقا على المتهم السابع عشر الفار من وجه العدالة.

ويحاكم فى هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائى، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح نارى غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

فتى الزرقاء

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات الى مطلع الشهر الجارى للنطق بالحكم.

وتتلخص أحداث قضية فتى الزرقاء بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه فى منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.