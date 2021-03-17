وأضافت أنه " تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابى، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم.. ولا زالت القطعات المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع أى عمل إرهابى يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الأمن التى تحفظ أرواح المواطنين وسلامة عوائلهم".