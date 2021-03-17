الإنقاذ النهرى تبحث عن طفلة سقطت بترعة المنصورية بعد إنقاذ والدتها وشقيقتها

الدقهلية - فريق المحافظات

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، البحث عن طفلة فقدت داخل مياه ترعة المنصورية بناحية أجا منذ الأمس، بعد أن تم إنقاذ والدتها وشقيقتها الكبرى، بعد انقلاب سيارتهم بالترعة.

وتمكن أهالى قرية ميت معاند التابعة لمركز أجا من إنقاذ طبيبة أسنان وابنتها من الغرق فى مياه ترعة المنصورية، بعدما انقلبت سيارتهم الملاكى بالترعة.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة المنصورية، أمام قرية ميت معاند التابعة للمركز، وإنقاذ الأهالى لأم وابنتها فيما لا تزال طفلة فى المياه، وجار البحث عنها.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام " د هـ ف 3289 " فى المياه، وتم إنقاذ صاحبة السيارة وهى الدكتورة " مروة م ع " طبيبة أسنان، مقيمة بقرية طنامل دائرة مركز أجا، وابنتها "أسيل ع ع"، 8 سنوات، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى والأهالى البحث فى مياه الترعة عن الابنة الثانية وتدعى " إيلين "، حيث أكد شهود العيان أن طفلة ثانية كانت مع الأم بالسيارة وقت وقوع الحادث، وأن نزول شباب القرية سريعا إلى المياه أنقذ الأم والابنة الأولى فيما لم يتمكنوا من إنقاذ الابنة الثانية، ومازال البحث جارى عنها.