اليوم السابع
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الأرصاد: موجة حارة من السبت لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 32 درجة

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:30 م
الأرصاد: موجة حارة من السبت لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 32 درجة ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة الأسبوع المقبل
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس، تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.
 
وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.
 
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الطقس سيكون حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة 32 درجة.
 
ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الغربية، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.
 

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