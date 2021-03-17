اليوم السابع
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الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج الرقم القومى لكبار السن بمنازلهم

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:24 ص
الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج الرقم القومى لكبار السن بمنازلهم الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال عدد من الحالات الإنسانية، بمقر ديوان القطاع وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

 

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى التى تستهدف القرى الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، حيث تم توجيه مأمورية استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتة المنوفية، وذلك انطلاقاً من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .

 

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .

 


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