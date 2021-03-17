اليوم السابع
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افتتاح معرض "زهور الربيع" بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.. فيديو

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:03 م
افتتاح معرض "زهور الربيع" بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.. فيديو جانب من المعرض
القليوبية - فريق المحافظات

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افتتح معرض "زهور الربيع لعام 2021"، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، بمشاركة المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى بوزارة الرى، والمهندس أشرف درويش مدير رى القناطر الخيرية، وعدد من روؤساء القطاعات بوزارة الريوالذى تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفى هذا السياق، أكد المهندس أشرف درويش، مدير عام رى القناطر الخيرية، أن معرض "زهور الربيع" يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 15 يوما، حتى الـ5 من شهر أبريل المقبل، موضحا أن المعرض هذا العام يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم آلاف الفصائل من الزهور والأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية.

وأشار مدير رى القناطر، إلى أن إدارة المعرض تعمل على الاستفادة من الزهور النادرة عن طريق زيادة الإنتاج فيها والاستفادة منها اقتصاديا، عن طريق بيعها للأهالى والهيئات بأسعار متناول الجميع، مشيرا إلى أن إدارة المعرض بدأت بإنتاج الأشجار النادرة فى القناطر كأشجار "المورنجا" والتين البنغالى.

وأوضح، أن المعرض يضم كميات كبيرة من ورود الظل والشمس، حيث تبدأ أعمال الإعداد لزراعة معرض الزهور 25 مايو من كل عام، على أن يبدأ عرضها للبيع مارس من العام التالى.

 


معرض زهور الربيع لعام 2021

حديقة عفلة

القناطر الخيرية

زهور الربيع

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