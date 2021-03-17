اليوم السابع
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اشتعال حريق بمخزن أدوات صحية بالغردقة.. صور وفيديو

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:24 م
اشتعال حريق بمخزن أدوات صحية بالغردقة.. صور وفيديو
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نشب منذ قليل حريق بمخزن أدوات صحية بمدينة الغردقة ، وبالقرب من منطقة ذهبية، والذى أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح خفيفة.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالغردقة، السيطرة على حريق شب بمخزن أدوات صحية بمدينة الغردقة ، وتحديد بالقرب من منطقة ذهبية، والذى أسفر عن إصابة شخص واحد.

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، يفيد ظهور أدخنة مرتفعة ناتجة عن حريق بمنطقة الكوثر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف والحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمخزن أدوات صحية اسفل احدى العقارات بمدينة الغردقة، تم فصل التيار الكهربى عن المنطقة وجارى السيطرة على الحريق.

 

جانب-من-حريق-المخزن
جانب-من-حريق-المخزن

 

حريق-بمخزن-ادوات-صحية
حريق-بمخزن-ادوات-صحية

 

حريق-مخزن-ادوات-صحية-بالغردقة
حريق-مخزن-ادوات-صحية-بالغردقة

 

قوات-الحماية-المدنية-تحاول-السيطرة-على-الحريق
قوات-الحماية-المدنية-تحاول-السيطرة-على-الحريق

 

قوات-الدفاع-المدنى-والحماية-المدنية-بمكان-الحريق
قوات-الدفاع-المدنى-والحماية-المدنية-بمكان-الحريق

 

 

 

 


حريق مخزن ادوات صحية

الغردقة

الحماية المدنية بالغردقة

مخزن ادوات صحية

منطقة ذهبية

حريق بمنطقة الكوثر

مدير امن البحر الاحمر

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