استئناف إعادة محاكمة متهم بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف".. اليوم

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أحد عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بالتورط فى أحداث عنف شهدتها منطقة عين شمس وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف".

وأظهرت التحقيقات، تورط المتهم وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.