اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 02:49 م
خالد صلاح
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إنشاء محطة لتنقية المياه ضمن مبادرة حياة كريمة فى الفيوم بـ320 مليون جنيه

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:36 م
إنشاء محطة لتنقية المياه ضمن مبادرة حياة كريمة فى الفيوم بـ320 مليون جنيه اللواء هشام درة رئيس مياه الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ضمن مبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية القرى.

وأكد درة فى بيان أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بحضور المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية لتنفيذ وإنشاء المحطة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 60 ألف متر مكعب يوم وبتكلفة إجمالية نحو 320 مليون جنيه وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لتغطية أكبر عدد من سكان محافظة الفيوم وخاصة مركز يوسف الصديق المستهدف ضمن مبادرة حياه كريمة.

واضاف رئيس مجلس الإدارة أن عمليات إنشاء المحطة بكل مكوناتها من طلمبات وعنابر للمياه العكرة والنقية ومأخذ للمحطة ومروقات ومرشحات سيتم تنفيذها عن طريق شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمتخصصة فى هذا المجال بجانب الاشراف من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

يذكر أن وفدا من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة قد قام بجولة تفقدية داخل محطة العزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

 

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