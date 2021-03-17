إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالرصيف مدخل قرية أبو سليم بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى .
وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ، إلى محل الواقعة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى " محمد حسن احمد ، 55 سنة عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد إبراهيم عبد الكريم. 65 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، علاء إبراهيم عبد الكريم 60 سنة مصابا بكدمات بالجسم " .
كما أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بني سويف في اتجاه محافظة المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى.
وعلى الفور انتقل سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الى محل الواقعة ونقلت المصابين إلى المستشفى التخصصى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من مصطفى على حسن 54 سنة، مدرس مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، عمر مصطفى على 19 سنة، طالب مصابا باشتباه كسر بالضلوع، عمر على حسن 55 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.
تم استقبال المصابين بقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجارى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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