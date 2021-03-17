إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالرصيف مدخل قرية أبو سليم بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى .

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ، إلى محل الواقعة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى " محمد حسن احمد ، 55 سنة عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد إبراهيم عبد الكريم. 65 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، علاء إبراهيم عبد الكريم 60 سنة مصابا بكدمات بالجسم " .

كما أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بني سويف في اتجاه محافظة المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى.