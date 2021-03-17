إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق المزرعة بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، قبل قليل، وقوع مصادمة بين سيارتين ملاكى على الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم تحويل 2 منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وتم الدفع بقوات إدارة مرور سوهاج لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على طريق المرزعة بمركز جزيرة شندويل ووجود مصابين على إثر تصادم سيارتين ملاكى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضبا وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين، نتج عن المصادمة إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بقوات إدارة مرور سوهاج وقوات تأمين الطرق لمكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وذلك عقب انتداب المهندس الفني من إدارة المرور لبيان أسباب الحادث.