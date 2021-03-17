إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراقى بواحة سيوة

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرية المراقى التابعة لمركز ومدينة سيوة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وجميع المصابين مقيمين فى قرية المراقى، وهم: سلوى أحمد حامد، 31 سنة، تعاني من سحجات متفرقه في الجسم، وأحلام صابر عمر فهمي، 10سنوات، سحجات متفرقه في الجسم والوجه، وعمر صابر عمر فهمي، 12سنة، يعاني من إصابة دماغية شديدة واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد صابر عمر فهمي، 8 سنوات، سحجات وجرح في اليد اليسرى، ودينا صابر عمر فهمي، سحجات بالرأس، وجار عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى.