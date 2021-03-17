اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 10:34 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراقى بواحة سيوة

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:34 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراقى بواحة سيوة إسعاف -أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراقى بنطاق واحة سيوة، وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزى لتلقى العلاج اللازم. 

 

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرية المراقى التابعة لمركز ومدينة سيوة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. 
 
وجميع المصابين مقيمين فى قرية المراقى، وهم: سلوى أحمد حامد، 31 سنة، تعاني من سحجات متفرقه في الجسم، وأحلام صابر عمر فهمي، 10سنوات، سحجات متفرقه في الجسم والوجه، وعمر صابر عمر فهمي، 12سنة، يعاني من إصابة دماغية شديدة واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد صابر عمر فهمي، 8 سنوات، سحجات وجرح في اليد اليسرى، ودينا صابر عمر فهمي، سحجات بالرأس، وجار عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

 


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