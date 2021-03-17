إصابة 4 أشخاص خلال حادث تصادم سيارتين بطريق بنها – المنصورة

القليوبية فريق المحافظات

شهد طريق بنها المنصورة، إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى، بسيارة أجرة، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتم تجنيب السيارات ورفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير الأمن، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكي، بسيارة أجرة بطريق بنها/ المنصورة.

وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، ودفعت الأجهزة التنفيذية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتولت النيابة التحقيق.