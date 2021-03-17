إصابة شخص فى حريق بمخزن أدوات صحية بالغردقة والحماية المدنية تسيطر على النيران

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة على حريق شب ظهر اليوم الأربعاء، بمخزن أدوات صحية بمدينة الغردقة، وقامت الحماية المدنية بعملية التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة.

وكان بلاغ قد رود لغرفة الحماية المدنية بالغردقة يفيد ظهور أدخنة كثيفة بسماء مدينة الغردقة بالقرب من منطقة ذهبية، على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الحادث، وفور وصول السيارات تبين أن الحريق شب بمخزن أدوات صحية بالغردقة.

كما تبين أن الحريق أسفر عن إصابة شخص باختناق، حيث قام رجال الحماية المدنية بفصل التيار الكهربى عن العقار المشتعلة بداخله النيران وبدأت عملية الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وجارى معرفة سبب الحريق.

وانتقل لمكان الواقعة اللواء أحمد عبد الخالق، مساعد مدير أمن البحر الأحمر، والعميد علاء صابر رئيس مباحث المديرية، والمقدم أسامة مهران، رئيس مباحث أول الغردقة.

من جانبه، قال اللواء إيهاب مكاوى، رئيس حى جنوب الغردقة، إن المخزن الذى نشب فيه الحريق غير مرخص وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حول الواقعة.