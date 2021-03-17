إصابة شخصين فى إطلاق نار بمدينة رين الفرنسية

كتب محمد جمال

أصيب رجلان بالرصاص بإطلاق نار فى مدينة رين الفرنسية غربى البلاد يوم الأربعاء، وقال المدعى العام المحلى فى رين إن الرجلين البالغين 31 و30 سنة أصيبا بطلقات نارية بالقرب من محل تجارى عصر الأربعاء، وأحدهما في حالة حرجة الآن، بحسب " روسيا اليوم".

وأكد المدعي إلقاء القبض على مطلق النار، وهو شاب بالغ 21 عاما من العمر، له سوابق متعلقة بمخالفات القوانين الخاصة بتداول المخدرات، ورجحت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات فى المدينة، وفتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.