إحالة 43 من العاملين للتحقيق بالمصالح الحكومية بمركزى الدلنجات وشبراخيت

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إحالة 43 من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة عبد العاطى ، ومدرسة الربدان للتعليم الاساسى ووحدة الشئون الاجتماعية ، والعاملين بالمصالح الحكومية بالربدان للتحقيق.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقد نفذت الوحدات المحلية بمركزى الدلنجات وشبراخيت حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة ، أسفرت عن إحالة 14 من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة عبد العاطى ، ومدرسة الربدان للتعليم الأساسي، ووحدة الشئون الاجتماعية بالربدان للتحقيق ، لغيابهم بدون سند قانونى بشبراخيت.

وإحالة 29 من العاملين بالمصالح الحكومية لتغيب بعضهم ، وكذلك ترك محل العمل دون سند قانونى بمركز ومدينة الدلنجات.