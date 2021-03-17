اليوم السابع
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خالد صلاح
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إحالة 35 طبيبا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:38 م
إحالة 35 طبيبا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل مستشفى كفر شكر المركزى
القليوبية فريق المحافظات

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، حملة لمتابعة مدى انتظام الطاقم الطبي والعاملين وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مستشفى كفر شكر المركزى، ورصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتبين للحملة خلال المتابعة، خروج 8 أطباء من العمل دون إذن أو أى سند قانونى، كما تبين غياب 27 طبيبا عن العمل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة متابعة المنظومة الصحية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة طبية جيدة لجموع المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى بناء على تعليمات محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات لهم لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى إلى تحقيقه فى شتى المجالات.


اخبار القليوبية

مستشفى كفر شكر المركزى

صحة القليوبية

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