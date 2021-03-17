اليوم السابع
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خالد صلاح
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إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:56 م
إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية فريق المحافظات

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتور ناصر السيد أخصائى بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب بدائرة المحافظة، للتأكد من جدية سير العمل واتخاذ الإجراءات الوقائية بالمركز حفاظا على رواده.

 

وشملت المتابعة مراكز "كفر الجمال، شبرا هارس، الحسانية، سنهرة، خلوة سنهرة العبادلة، عزبة نجيب"، وتبين للجنة خلال الجولة غلق مركزى شباب "خلوة سنهرة والحسانية"، في أوقات العمل الرسمية.

 

ومن جانبه، أمر الدكتور محمود الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال ذلك.

 

كما تابعت اللجنة، إلتزام العاملين بالمراكز التى شملتها المتابعة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام العاملين بالإجراءات الإدارية اللازمة الاتباع.


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متابعة مراكز الشباب بالقليوبية

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