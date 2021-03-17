أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الحكومة أنه لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات، وارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها فى مصر، وتحذير الأرصاد من موجة حارة من السبت لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 32 درجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..





الحكومة: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات



نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.





"التضامن" تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل"



بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، اعتبارا من اليوم الأربعاء، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى، للمستفيدين من برنامج "تكافل"، الأسر الأولى بالرعاية، كما تم صرف المساعدات على مدار اليومين الماضين للمستفيدين من "كرامة"، وهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار الحرص على عدم التكدس أمام المنافذ كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.





مجلس الوزراء: الحضور بالمدارس والجامعات اختيارى وليس إجبارى



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي2020/2021، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأشارتا إلى استعداد كافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لإتمام الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء، وسيكون الحضور اختيارياً بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرار رسمي من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وزيرة الصحة باجتماع الحكومة: تسجيل نصف مليون مواطن لتلقى لقاحات كورونا نهاية مارس الجارى.. وتوريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" أخر الشهر.. وعدد من الدول بدأت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الموجة الثالثة



خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين.





رئيس الوزراء يهنئ سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. ويؤكد: الرئيس السيسى وجه بهدايا للعاملين فى الدولة أبرزها إقرار زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بنحو 37 مليار جنيه



وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدى دورها فى مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





هنا عاش بابا العرب وعاشق مصر ..️ شاهد بيت البابا شنودة فى الذكرى التاسعة لرحيله



قدم اليوم السابع ، بثا مباشر، من أمام منزل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية السابق، اليوم، الأربعاء، الموافق الذكرى التاسعة على رحيله، وهو البابا رقم 117 فى تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوزكسية.





شبكة CNN: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال وتعليق استخدامه قرار غير منطقى



وسط جدل محتدم بشأن لقاح كورونا الذى تنتجه شركة أسترازنيكا بشراكة مع جامعة أكسفورد، بين قرارات بعض الدول بتعليق استخدامه على خلفية شبهات بتسببه فى جلطات دموية، وتصريحات معلنة من منظمة الصحة العالمية بمأمونية اللقاح وعدم وجود دليل على تلك الشبهات، دخل خبراء آخرون على الخط مؤكدين أن اللقاح آمن، ولا وجاهة لاتخاذ قرار بتعليق استخدامه، بحسب ما نشرت شبكة CNN العالمية.





ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها فى مصر



ارتفع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 ، وذلك مع تحرك سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي من 1729 إلى 1736 دولاراً، حتى صياغة هذا التقرير، وبلغ الذهب في مصر 767 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.





الأرصاد: موجة حارة من السبت لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 32 درجة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس، تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.