2520 حاوية زيادة فى حركة التداول بشركة الإسكندرية فبراير الماضى

كتب عبد الحليم سالم

ارتفعت حركة تداول الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى في شهر فبراير الماضى، بنحو 2520 حاوية زيادة عن شهر يناير الماضى، وذلك من خلال محطتى التداول بالإسكندرية والدخيلة.

وبحسب ما أعلنته الشركة على موقعها الرسمي، فقد استقبلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال شهر فبراير الماضى 62 سفينة حاويات تحمل 72705 حاوية ، منها 357 حاوية ترانزيت مقابل استقبال 57 سفينة حاويات تحمل 70185حاوية ، منها 348 حاوية ترانزيت، خلال شهر يناير الماضى.

أضافت الشركة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكترونى، أن الخط الملاحى MSC تصدر الخطوط خلال شهر فبراير الماضى وللشهر الثانى على التوالي ، بعدد الحاويات 23569 حاوية، تلاه "HLC" بعدد حاويات 5996 حاوية وهو أيضا يحتل المركز الثانى للشهر الثانى على التوالي ، يليه الخط الملاحى ARK بعدد 5673 حاوية ، ويليه الخط الملاحى MED بعدد 5305 حاوية ،ثم الخط الملاحى BOR بعدد حاويات 4881 .

وتعد الخطوط الملاحية السابقة، هي الأعلى في حركة التداول طوال العام .

من جانب أخر يتواصل العمل برصيف الإسكندرية، من رصيف 55 حتى 62، وفقا للجدول الزمنى المخطط له، لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة تصل لنحو 5.3 مليار جنيه.

وكان اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، كشف فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، عن تحالفا مكونا من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية سيمول مشروع تطوير رصيف من 55 إلى 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

وأضاف حلمى، أن شركتين ستنفذان أعمال التطوير، لافتا إلى أنه فور البدء فى التنفيذ فإنه سيستغرق نحو 24 شهرًا.

يشار إلى أنه تم اسناد إدارة محطة الحاويات الجديدة البالغ مساحتها 560 ألف مترمربع بأرصفة بواجهة بحرية تبلغ 2500 متر، وبطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة، والتي سيتم تشغيلها العام المقبل لمجموعة CMA CGM المتخصصة فى مجال الشحن البحرى والخدمات اللوجستية.