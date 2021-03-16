15 محطة تلخص حياة البابا شنودة الثالث فى الذكرى التاسعة على رحيله غدا

كتب أسامة عبد الحميد

تحل غدا، الأربعاء، الذكرى التاسعة على رحيل البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، الذى توفى فى 17 مارس 2012، عن عمر ناهز 89 عاما، حيث شيعت جنازته يوم الثلاثاء 20 مارس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتى مثواه الأخير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ، في جنازة مهيبة حضرها كافة طوائف الشعب المصرى.

اليوم السابع يبرز أهم المحطات فى حياة البطريرك الـ11فى النقاط التالية:

1- ولد البابا شنودة الثالث ‏باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923.

2- ثم دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم. ‏

3- التحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.‏

4- بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية ‏الإكليريكية.

5- دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش. ‏

6- رسم راهباً باسم (أنطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏.

7- من عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد ‏حوالى 7 أميال عن مبنى الدير‏.

8- وبعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً، أمضى 10 سنوات في ‏الدير دون أن يغادره.‏

9- عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس في عام 1959. ‏رُسِمَ اسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية.

10- أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك في ‏‏30 سبتمبر 1962.‏

11- منحت نقابة الصحفيين "الأنبا شنودة" عضوية النقابة عام 1966م، ‏وكان رقم عضويته 156‏.

12- أصبح بطريرك الكنيسة خلفا للبابا كيرلس السادس بعد انتخابات بابوية ‏بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971‏.

13- أول بابا فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقيم حفلات إفطار ‏رمضانية منذ عام 1986.‏

14- ‏ رحل البابا شنودة عن عالمنا فى 17 مارس 2012

15- شيعت جنازته يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 ، ليخلفه على كرسى ‏مار مرقس الرسول، البابا تواضروس الثانى.

