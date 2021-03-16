10% من متعافى كورونا قد يعانون من آثار طويلة الأمد لثلاثة أشهر

كتبت هند عادل

كشفت دراسة أجراها المعهد الوطني البريطانى للبحوث الصحية (NIHR) بعد تحليل أكثر من 300 ورقة علمية من جميع أنحاء العالم، أن واحدًا من كل 10 مرضى بفيروس كورونا يعاني من أعراض طويلة الأمد بعد أشهر من التعافى، ووجدت أن حوالي 10 % من الناجين ما زالوا يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أشهر على الأقل من التخلص من المرض.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية كانت المشكلة الأكثر شيوعًا هي الإرهاق ، يليه ضيق التنفس و ضباب الدماغ ، لكن الأعراض الأكثر خطورة شملت تلف الأعضاء والقلق والاكتئاب .



اثار كورونا بعد التعافى

وجدت المراجعة أنه كلما كان المرض الأولي أكثر شدة ، زاد احتمال معاناة المرضى من آثار فيروس كورونا طويلة الأمد، على سبيل المثال ، 60 إلى 90 % من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكورونا عانوا من أعراض طويلة بعد شهرين.

وأوضحت الدراسة أن متلازمة ما بعد كورونا أو آثار كورونا طويلة الأمد قد تشمل ما يصل إلى أربع متلازمات مختلفة، مع أسباب أساسية مختلفة واحتياجات علاجية.

ووجدت ورقة منفصلة تم تقديمها إلى المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE) الشهر الماضي أن أكثر من 90 % من الأشخاص لا يزالون يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أشهر على الأقل من دخولهم المستشفى بسبب كورونا ، وهي تشمل متلازمة ما بعد وحدة العناية المركزة ، والمشاكل الصحية التي تبقى بعد مرض خطير ، وتلف الأعضاء على المدى الطويل ، ومتلازمة ما بعد الفيروس ، والشعور بالتعب والضعف الذي يستمر بعد أن يحارب الجسم عدوى سيئة.

قالت الدكتورة إيلين ماكسويل ، مؤلفة المراجعة وقائدة المحتوى في مركز NIHR للمشاركة والنشر: "بينما تقطع هذه المراجعة طريقة ما لتحسين فهمنا للأنماط المختلفة للمرض ، نحتاج إلى معرفة المزيد عن انتشار كل منها وأسبابها ونحتاج أيضًا إلى مزيد من البيانات حول مدة استمرار الأعراض".