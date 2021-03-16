اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:38 ص
خالد صلاح
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10 معلومات عن تطوير مدينة بنها بالقليوبية وكورنيش النيل

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:00 ص
10 معلومات عن تطوير مدينة بنها بالقليوبية وكورنيش النيل تطوير كورنيش النيل ببنها
القليوبية فريق المحافظات

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عملية تطوير شاملة تتم حاليا بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، شملت أعمال رصف الشوارع والميادين، إلى جانب عملية تطوير كورنيش النيل بالمدينة وتغيير وجهه الجمالى ليكون متنفسا لأبناء المدينة المدن المجاورة وتوابعها، حيث تتم الآن عملية التطوير على قدم وساق للانتهاء وفقا للخطة المقررة لعاصمة المحافظة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول خطة التطوير:

 

- بدأت المحافظة فى تطوير كورنيش النيل والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى.

 
- تتضمن أعمال التطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش.
 

- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه.

 
- كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق وإدارة التطوير الحضري بالمحافظة.
 

- تشتمل أعمال تطوير كورنيش النيل رصفه بالرخام وبلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين وتركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار.

 
- تتضمن أيضا تطوير شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتى مستشفى الحميات.
 

- يتم رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير.

 
- يتم رصف طريق كفر الجزار – ورورة - ميت الحوفيين بعرض 11 متر بطول 2.8 كم2 باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه.
 

- يتم رصف مدخل طريق الرملة بمدينة بنها بطول 1400متر بتكلفة 10 ملايين جنيه.

 
- تتضمن رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها ويشمل رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك واستكمال أعمال الإنارة.
 

اخبار القليوبية

تطوير مدينة بنها

رصف شوارع مدينة بنها

محافظة القليوبية

كورنيش النيل ببنها

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