اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:32 م
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ياميش رمضان بأسعار زمان.. مبادرة "كلنا واحد" تستقبل الشهر الكريم مع أهالى السويس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:01 م
ياميش رمضان بأسعار زمان.. مبادرة "كلنا واحد" تستقبل الشهر الكريم مع أهالى السويس ياميش رمضان بمنافذ كلنا واحد فى السويس
السويس - سيد نون

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، من منافذ مبادرة "كلنا واحد"، التى تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمحافظة السويس، والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الياميش والمكسرات.

وتنتشر منافذ مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، فى أحياء السويس الخمسة، حيث شهد منفذ المبادرة بمنطقة الملاحة، إقبالا على شراء المستلزمات الرمضانية من الياميش والمكسرات والمواد الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم.

من جانبهم، عبر أهالى المحافظة عن سعادتهم لتوافر كافة المستلزمات الخاصة بهم بمنافذ المبادرة بأسعار في متناول المواطن وأقل عن الماضى، بالإضافة لانتشار تلك المنافذ فى أحياء المحافظة المختلفة.

وقال خالد محمد، موظف، إنه فوجئ بتواجد كافة السلع بجودة عالية والموجودة فى باقى المحلات التجارية بأسعار مخفضة.                                   

كما أشارت سماح فرج، ربة منزل، إلى أنها كانت لا تتوقع أن تقوم بشراء كافة المستلزمات الخاصة بها لرمضان من منافذ كلنا واحد.


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