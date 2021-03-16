وفاة مدير مستشفى السنطة بالغربية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

مدير المستشفى الراحل قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وتم نقله إلى مستشفى صدر المحلة لتلقى العلاج، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتوفي متأثرا بإصابته، وانتهت المستشفى من إجراءات تغسيل وتكفين جثمان الطبيب الراحل ونقله لمسقط رأسه لدفنه بمقابر عائلته.