اليوم السابع
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وفاة مدير مستشفى السنطة بالغربية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:39 ص
وفاة مدير مستشفى السنطة بالغربية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الدكتور سامى سلامة مدير مستشفي السنطة
الغربية عادل ضرة

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نعت مديرية الشئون الصحية بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة، الدكتور سامي سلامة مدير مستشفي السنطة، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
 
مدير المستشفى الراحل قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وتم نقله إلى مستشفى صدر المحلة لتلقى العلاج، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتوفي متأثرا بإصابته، وانتهت المستشفى من إجراءات تغسيل وتكفين جثمان الطبيب الراحل ونقله لمسقط رأسه لدفنه بمقابر عائلته.
 

 


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