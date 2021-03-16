وسائل تساعد فى استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا

كتبت فاطمة خليل

يعد فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا، ومن الشائع أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية مثل حمى القش - إلى إضعاف حاسة الشم لديك مؤقتًا، كما تظهر أعراض فقدان الشم، أيضًا في حوالي نصف حالات فيروس كورونا، وبينما يتعافى حوالي ثلثيهم في غضون ثمانية أسابيع، لا يزال الكثيرون يعانون من فقدان حاسة الشم، في هذا التقرير نتعرف على طرق استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا، وفقاً لموقع "Net doctor".



حاسة الشم

فقدان حاسة الشم وفيروس كورونا



يعد فقدان حاسة الشم من اعراض فيروس كورونا، التي تميل إلى أن تستمر لفترة أطول مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع للتحسن.

في كثير من الأحيان، يعاني الأشخاص المصابون بكورونا من فقدان حاسة التذوق نتيجة فقدان حاسة الشم لديهم لا يُعتقد أن الفيروس يؤثر على مستقبلات الشم بشكل مباشر، ولكن المنطقة المحيطة بها.تظهر الأبحاث أن الفيروس يتغلغل في أماكن أعمق في الدماغ وله تأثير مركزي أكثر على أداء حاسة الشم.

النظرية العملية هي أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا الموجودة حول مستقبلات الشم، والتي تسمى الخلايا الداعمة، فهو يتسبب في انتفاخ هذه الطبقة، مما يؤدي إلى الضغط على مستقبلات الشم، مما يؤثر بشكل غير مباشر على وظيفتها ومن المعتقد أن هذا هو السبب في وجود بداية مفاجئة في كثير من الأحيان.

إذا كان الأمر كذلك، فقد يفسر هذا أيضًا سبب كون فقدان حاسة الشم عادة ظاهرة قصيرة العمر نسبيًا لكن بين بعض الأشخاص، ثبت أن الأعراض باقية على المدى الطويل.

إذا لم تكن نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية أو استمر نقص الرائحة لديك لفترة طويلة بعد تعافيك من الفيروس، فتحدث إلى طبيبك العام ، حيث قد تحتاج إلى رؤية أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.



فقدان حاسة الشم

كيف تستعيد حاسة الشم



ثبت أن التعرض المتكرر للروائح لفترة قصيرة، والمعروف باسم التدريب على الشم، يفيد الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة الشم - خاصة أولئك الذين فقدوا حاسة الشم بسبب فيروس مثل نزلات البرد.

وقال خبير فقدان حاسة الشم البروفيسور كارل فيلبوت من كلية طب نورويتش بجامعة إيست أنجليا أن "التدريب على الشم هو عملية بسيطة تقوم بها بشكل مثالي لمدة دقيقتين، مرتين في اليوم".

وأضاف قائلاً: "تستخدم الدراسات التقليدية الأوكالبتوس والورد والليمون والقرنفل، لكنها ليست إلزامية بأي حال من الأحوال، أقترح استخدام رائحة مألوفة لك قبل أن تعاني من فقدان الرائحة المتاح لك بسهولة."

وقد ثبت أن التدريب على الرائحة يفيد الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم بسبب الفيروس.



فقدان حاسة الشم والتذوق

وقال البروفيسور فيلبوت: "السوائل تعمل بشكل جيد لإعادة حاسة الشم، يمكنك إنشاء مساحة بخار فوق السائل ، مما يؤدي إلى تكوين جزيئات يمكنك اكتشافها أثناء عملية التدريب على حاسة الشم.

بمجرد إعداد الروائح الخاصة بك استرخِ وببطء ولطف، واستنشق بشكل طبيعي - من المحتمل أن يؤدي الاستنشاق بسرعة كبيرة وعمق إلى عدم قدرتك على اكتشاف أي شيء، وكرر 2 أو 3 مرات، ثم استرح لمدة خمس دقائق.

-لحد الأدنى لفترة التدريب على الشم هي ثلاثة أشهر، لكنها في الحقيقة تعتمد على الاستجابة الفردية.

وقارنت إحدى الدراسات مجموعة تدربت لمدة 16 أسبوعًا مع مجموعة فعلت ذلك لمدة 56 أسبوعًا، وقالت "أولئك الذين فعلوا ذلك لمدة عام كامل حصلوا على نتيجة أفضل بكثير من أولئك الذين فعلوها لفترة أقصر".

هناك أيضًا فوائد لتغيير الروائح كل أربعة أسابيع ، والمعروفة باسم التدريب على حاسة الشم.