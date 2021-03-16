وزير الشباب والرياضة يفتتح نادى الصفوة بالفيوم على مساحة 3339 مترا.. صور

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، نادى الصفوة، والذى تم إنشاؤه على مساحة 3339 م.

شملت الافتتاحات ملعب خماسى منجل بالنجيل الصناعى أنشأته وزارة الشباب والرياضة بتكلفة 650 ألف جنيه، وحديقة الأطفال، وصالة الألعاب الرياضية، ومقر لأعضاء النادى.

كما شهد وزير الشباب والرياضة بعض العروض الرياضية بالنادى والتى شملت تنس الطاولة ، والكاراتيه ، وكرة القدم .

وكان وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم الثلاثاء لمحافظة الفيوم فى جولة يقوم خلالها بافتتاح عددا من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقد وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، والوفد المرافق له، إلى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وتقديم التهنئة للمحافظة بمناسبة عيدها القومى.

استقبل وزير الشباب الرياضة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، والقيادات التنفيذية بالمحافطة .

وفى بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بمناسبة العيد القومى لمحافظة الفيوم، والذى يوافق 15 مارس تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم ضد الإحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الفيوم إفتتاح عدداً من المشروعات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة تشمل مراكز شباب طبهار، العدوة، والى ميزار، وأندية الصفوة، قارون، كما يعقد وزير الشباب والرياضة لقاء حوارى مفتوح مع شباب محافظة الفيوم .

وتأتى زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الفيوم، فى إطار جولاته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل والتعرف على أخر مستجدات التطوير بها .



عروض الكاراتية بالنادى



لعبة كرة القدم للفتيات



لقاء محافظ الفيوم ووزير الشباب والرياضة والوفد المرافق لهم



محافظ الفيوم يستقبل وزير الشباب والرياضة



نادى الصفوة الرياضى



وزير الشباب والرياضة أمام لوحة نادى الصفوة



وزير الشباب والرياضة مع إحدى الاطفال



وزير الشباب والرياضة مع فريق كرة القدم من الفتيات



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يشاهدان احد المباريات



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان نادى الصفوة



وزير الشباب والرياضة يوقع على الكورة