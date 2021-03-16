اليوم السابع
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وزارة المالية: صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:19 م
وزارة المالية: صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل ماكينة صرف - أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

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أكدت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2021  بداية من الثلاثاء المقبل 23 مارس وحتى الخميس 25 مارس، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

 


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