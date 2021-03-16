وزارة العدل تعلن الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير أبنية المحاكم نهاية مارس

كتب إبراهيم قاسم

تعلن وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، فى 31 مارس الجارى، انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة تطوير ساحات العدالة القائمة وبناء محاكم جديدة، وتشمل تشمل تطوير 13 محكمة على مستوى المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوشكت وزارة العدل على الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير أبنية المحاكم، حيث بدأ تنفيذ عمليات التطوير بالمرحلة الثالثة فى أول أكتوبر الماضى والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى والتى تشمل تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان أعلن فى مايو الماضى عن وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل حيث جاءت المرحلة الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت 91 محكمة ابتدائية وجزئية، منها شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

أما المرحلة الثانية فبدأت فى 2 مارس 2020 واستمرت حتى 30 سبتمبر 2020 وشلمت 116 محكمة منها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم ، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.