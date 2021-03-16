اليوم السابع
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هيئة الطاقة الذرية توقع عقد توريد مكونات الوقود النووى لمفاعل أنشاص البحثى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:08 م
هيئة الطاقة الذرية توقع عقد توريد مكونات الوقود النووى لمفاعل أنشاص البحثى مفاعل انشاص البحثى
كتبت رحمة رمضان

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وقعت شركة "تفيل" (TVEL) للوقود للوقود النووى، التابعة لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، وثائق تعاقدية مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووى منخفض التخصيب إلى مصر خلال العام الجارى 2021.
 
وينص العقد على إمداد مصر بالوقود النووى للمفاعل  البحثي الثاني ETRR-2 فى أنشاص وتشمل الشحنات توريد مجموعة من المنتجات، من بينها مكونات اليورانيوم ومنتجات مصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألمنيوم.
 
وقال ألكسي جيجانين، المدير العام لمصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية المسئول عن توريد الوقود النووى إن العميل المصري راضٍ عن تنفيذ العقد، وقد تم في عام 2020 شحن جزء من المنتجات قبل موعد التسليم المحدد، وتم بذل جهود كبيرة في ظل قيود الإغلاق المفروضة العام الماضي في أوروبا، من أجل تنفيذ العقود التي أبرمتها "تفيل" لتزويد المفاعلات البحثية بالوقود اللازم.
 
الجدير بالذكر أن مفاعل الأبحاث ETRR-2 المصمم من قبل الأرجنتين يواجد فى مركز الأبحاث الذرية فى إنشاص بمصر ويستخدم فى أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة، كما تعتبر شركة تيفيل الروسية مسئولة عن إمدادات الوقود النووى لوحدات الطاقة الأربع المقرر تأسيسها فى محطة الضبعة النووية، المقرر أن تنتج كهرباء بإجمالى 4800 ميجا وات.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

انشاص

روساتوم

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