اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الشراء الموحد: إدراج مستحضرات لعلاج التصلب المتعدد سعره أقل 14% من السوق

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:10 م
هيئة الشراء الموحد: إدراج مستحضرات لعلاج التصلب المتعدد سعره أقل 14% من السوق هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبى، أن الهيئة تتبع أعلى مقاييس نحو الاستخدام الأمثل للموارد، مع توفير الأدوية للجهات المقدمة للخدمة الطبية.

وقالت هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نحو الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتوفير احتياجات الجهات المقدمة للخدمة الصحية بأفضل جودة وأقل سعر قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بطرح ممارسة لأدوية التصلب المتعدد لتوفيرها للجهات الصحية.

وتابعت هيئة الشراء الموحد: "تمكنت الهيئة خلال الممارسة التى طرحتها من إدراج مستحضرات جديدة لعلاج التصلب المتعدد، مما يعود بالنفع على المريض، مع تحقيق وفر مباشر يصل الى 14% من السعر المتداول للأصناف.

كانت خصصت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية فى إطار مبادرتها لرقمنة عمليتى الشراء والإمداد الخط الساخن "15556"، وذلك لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمنظومة من الجهات المختلفة أو الموردين.
 


هيئة الشراء الموحد

التطلب المتعدد

ادوية التصلب المتعدد

الجهات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبى تُخصص خطا ساخنا للرد على شكاوى الموردين

الإثنين، 15 مارس 2021 12:00 ص

هيئة الشراء الموحد تؤكد وصول 50 ألف جرعة من لقاح كرونا لشركة استرازينكا لمصر

الأحد، 31 يناير 2021 01:13 م

هيئة الشراء الموحد تعلن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا أوكسفورد غدا

السبت، 30 يناير 2021 12:32 م

هيئة الشراء الموحد تتعاقد على 20 مليون جرعة لقاح كورونا من شركة استرازينكا

السبت، 23 يناير 2021 01:15 م

هيئة الشراء الموحد: مبادرات الصحة دعمت تعاقدنا مع شركات عالمية في "البلازما"

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 01:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة