هيئة أمريكية تحذر من انهيار حكومة أفغانستان بسبب خفض المساعدات

رويترز

قالت هيئة رقابية حكومية أمريكية إن خفض الولايات المتحدة ومانحين آخرين لمزيد من المساعدات لأفغانستان قد يتسبب في انهيار الحكومة وإعادة البلاد إلى حالة فوضى كما كانت في تسعينات القرن الماضي.

يأتي تحذير جون سوبكو، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى إلى بدء محادثات السلام الأفغانية المتوقفة بينما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مهلة غايتها أول مايو لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية هناك.

وقال سوبكو في مقابلة مع رويترز "80 بالمئة من ميزانية أفغانستان تمولها الولايات المتحدة والجهات المانحة (الدولية الأخرى)... إذا واصل المانحون، لأي سبب من الأسباب، خفض التمويل فقد يؤدي ذلك إلى انهيار مفاجئ للحكومة الأفغانية كما نعرفها".

وحذر من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الفوضى التي عصفت بأفغانستان بعدما أنهى الاتحاد السوفيتي احتلاله بين عامي 1979 و1989 وقطع مساعدته لحكومة كابول.