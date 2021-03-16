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هام لطلاب الثانوية العامة.. خطوات طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدرسة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 05:00 ص
هام لطلاب الثانوية العامة.. خطوات طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدرسة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات دفعة العام الدراسى الجارى، 2020،2021، موضحة أنه على الطالب الدخول على الوزارة وتحديد أيقونة تسجيل الاستمارة وكتابة الايميل الموحد الخاص به، والذى يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول، إضافة إلى كتابة الرقم السرى، لافتة إلى أنه بعد الدخول على الاستمارة يجب أولا أن يقوم الطالب بمراجعة بياناته قبل الطباعة للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها أو بيانات غير دقيقة.

 

وشددت الوزارة على أن الطالب يجب أن يتأكد بشكل صحيح من اختيار اللغة الثانية، فرنساوى أو ألمانى أو أسبانى أو إيطالى"، والشعبة علمى علوم أم رياضة، موضحة أنه بعد التأكد من صحة البيانات يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة فى ملف pdf"، مؤكدة أن طباعة الاستمارة متاح فى أى مكان سواء المدرسة أو المنزل

 
ولفتت الوزارة إلى أن حجم الاستمارة عبارة عن 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، متابعة: الطالب سيوقع فى ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أى أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى شهر يوليو المقبل إلكترونيا فى المدارس.


التربية والتعليم

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