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نقابة الأطباء تنعى طبيبة بعد وفاتها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:08 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبة بعد وفاتها بفيروس كورونا الشهيدة الدكتورة ليلي أحمد عبده
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة ليلى أحمد عبده، الأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الإسكندرية، التى توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرتها الكريمة، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 401 طبيبا.
 
كان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استمرار جهود صرف مستحقات أسر شهداء والفرق الطبية، وفق قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية، والصادر بتاريخ 30 مايو 2020، وقانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وقرار هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات أسر الشهداء باعتبار كورونا إصابة عمل، موضحا أن صرف المعاش الإصابى يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020.
 
الشهيدة الدكتورة ليلي أحمد عبده
الشهيدة الدكتورة ليلي أحمد عبده

 


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