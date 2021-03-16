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نظر تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق غدا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:14 م
نظر تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق غدا حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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حددت نيابة النزهة الجزئية، جلسة غد الأربعاء، لنظر تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة وإظهار عورته لها داخل مترو الأنفاق، حيث كانت نيابة النزهه استمعت لأقوال المجني عليها، والتي كشفت أنها أثناء ركوبها قطار مترو الأنفاق العتبة للذهاب إلي محطة مترو عدلي منصور، وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبقى غيرها، ثم ركب شابين وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامها.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة خامس المترو بلاغا من عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة، وقررت الأولى أنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث تجاه محطة عدلى منصور وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدامها هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى، وبمواجهته أقر بأنه كان يقوم بتعديل ملابسه، فتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


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